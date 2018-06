Projet de vie et projet d'entreprise

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) forme depuis lundi à Lomé une quarantaine de jeunes aux bases de l’entrepreneuriat. Un projet développé dans le cadre de l’initiative 'Libres Ensemble'.

Il s'agit d'un Programme de promotion de l'emploi par l'entreprenariat chez les jeunes et des femmes en Afrique sub-saharienne francophone.

Il vise à promouvoir une croissance durable et inclusive dans les pays partenaires, en mettant l'accent sur la création d'emplois par le développement de l'entreprenariat et par l'innovation, pour les jeunes et les femmes, dans les secteurs à fort potentiel, dans les filières créatrices d'emplois ainsi que dans les secteurs stratégiques pour la Francophonie (économie numérique, agriculture durable, économie verte ou économie sociale et solidaire notamment).

Le Togo est l’un des pays pilotes de ce centre d’incubation.

La formation est animée par Alexis Dessouches, un coach en développement personnel.

'Pour mieux accomplir son projet d’entreprise il faut aussi un projet de vie ou des capacités internes à mobiliser avant de pouvoir penser mobiliser les capacités externes’, explique-t-il.

L’ensemble du projet est piloté par le Bureau régional de l’OIF qui se trouve au Togo.