Quel est le poids du secteur privé ?

Des données essentielles pour la CCIT et l'ensemble des opérateurs

Disposer d’une photographie à peu près précise du tissu industriel et commercial au Togo, telle est la vocation du recensement général des entreprises (RGE) en cours d’élaboration.

Cette étude réalisée par l’Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED) est attendue avec impatience par la Chambre de commerce et d’industrie du togo (CCIT).

Nous espérons obtenir les résultats dans les plus brefs délais car il est essentiel de disposer d’une base de données fiable’, a indiqué vendredi Germain Meba, le président de la CCIT.

La Chambre n’est pas totalement démunie car elle dispose déjà des informations fournies par le Centre de formalité des entreprises. Mais, selon M. Meba, les données ne sont 100% pas fiables car de nombreuses sociétés sont fictives, n’existent plus ou ont été crées pour réaliser une seule opération.

Le recensement sera achevé à la fin du mois de juillet.