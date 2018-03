Sealink en phase d’accostage

Le projet est dans les cartons depuis plusieurs années. La Cédéao, la Banque d’investissement et de développement de la Cédéao (BIDC) et la Fédération des chambres de commerces et d’industries de l’Afrique de l’Ouest vont créer une compagnie maritime régionale susceptible d’assurer le transport des marchandises et des passagers vers les pays côtiers de la région.

Baptisé ‘Sealink, le projet devrait effectivement démarrer dans les prochains mois.

Sealink peut fonctionner avec un budget de 60 millions de dollars apportés par la BIDC et des institutionnels.

Pour Germain Meba, le président de la Fédération des chambres de commerce et d’industrie, cette compagnie maritime participera à la création du marché commun voulu par la Cédéao.

La nouvelle compagnie maritime pour contribuer à une augmentation du commerce régional de l’ordre de 10 à 25%.

Des phases pilotes ont été lancées sur les axes Lagos-Douala et Dakar-Praia.

Pour Ninsao Gnofam, le ministre togolais des Transports, la création d’une compagnie de navigation régionale ddoit faciliter les échanges et réduire les coûts.