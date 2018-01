Simone Schneiter, naturellement togolaise

Le quotidien suisse vient de consacrer un portrait à Simone Schneiter à la tête de la société Back to roots (Retour aux racines) qui distribue une large gamme de produits bio en s’appuyant sur les valeurs de l’entrepreneuriat féminin et l’économie durable en milieu rural.

La Togolaise, épaulée par son mari biologiste, exploite depuis 2009 une ferme de 50 hectares à Notsé. Ils commencent à produire des cacahuètes et des noix de cajou sans pesticides.

Il y a deux ans, c’est la création de Back to roots et l’ouverture d’une boutique de produits naturels à Renens (canton de Vaud).

Depuis quelques mois, Simone Schneiter a ajouté un nouveau produit à sa gamme, le souchet. Appelée aussi noix tigrée ou encore amande de terre, le souchet en réalité n’est pas une noix mais un tubercule doux au goût d’amandes et de noisettes. Pour le moment, il est importé du Niger avant de lancer la production directement au Togo.

Sans gluten ni lactose et bourré de vitamines, le souchet est un tubercule paléolithique peu connu en Europe. Pourtant, en Afrique d’où il est originaire, on connaît ses propriétés depuis longtemps et on le déguste en Espagne couramment sous forme de boisson ‘l’Horchata de Chufa’.

Le souchet constitue une riche source de nutriments parmi lesquels on distingue les vitamines C et E, des minéraux comme le phosphore, le magnésium, le potassium, le calcium et le fer, des fibres, des graisses insaturées, des protéines et quelques enzymes qui facilitent la digestion. Beaucoup moins calorifique que l’amande et excellent pour les diabétiques.

Le souchet broyé peut être transformé en lait végétal et peu être utilisé comme substitut au lait de vache.