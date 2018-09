Solaire : six pays africains joignent leur force

Le Bénin, le Burkina Faso, le Gabon, le Mali, le Niger et le Togo ont lancé mardi une initiative mondiale pour la mobilisation des investissements dans le cadre de l’Alliance Solaire Internationale (ASI)

Cette initiative, qui vise à rallier tous les pays membres de l’ASI qui le veulent, est directement portée par les chefs d’Etat. Elle s’inscrit dans le cadre du programme de l’ASI « Affordable finance at scale » promu par la France et l’Inde et apporte une réponse directe aux priorités fixées lors du Sommet de l’ASI qui s’est tenu à New Delhi (Inde) le 11 mars 2018, à l’invitation du Président de la République française et du Premier ministre de l’Inde, indique le communiqué.

Le président Faure Gnassingbé estime que cette initiative est ‘le levier indispensable si nous voulons agréger à grande échelle la demande de financement pour les projets dont nos populations ont besoin, obtenir la mise en place d’outils de garantie adaptés et une diminution massive des coûts de financement’.

Pour le président togolais, dont le pays développe une politique novatrice en matière d’énergies nouvelles, le regroupement de ces 6 Etats africains en font ‘des acteurs engagés de la révolution solaire.’

Les pays partenaires prévoient de se retrouver fin septembre pour affiner leur stratégie.

Centrale solaire à Takpatiéni.

La Cedeao ambitionne de porter progressivement la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique à 35% en 2020 et 48% d’ici 2030.

L'ASI veut offrir l'"écosystème" rassemblant les solutions technologiques, les ressources financières et les capacités de production de masse pour les 121 pays situés entre les tropiques du Cancer.

L'objectif est de mobiliser 1.000 milliards de dollars pour développer 1 TW (térawatt) d'énergie solaire en 2030.

L'Alliance solaire a été lancée par l'Inde et la France.