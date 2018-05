Stratégies commerciales et impact social

L'ambassade des États-Unis à Lomé, Ecobank et la société ALAFFIA ont organisé vendredi dernier une conférence internationale sur l'entrepreneuriat social.

‘Innover, impacter et développer dans la solidarité’, tel était le thème retenu.

Les participants ont rappelé que les entreprises sociales étaient un vecteur de développement durable, et souligné les défis auxquels elles sont confrontées.

L’occasion également d’explorer les nouvelles opportunités que les progrès technologies offrent au secteur des entreprises sociales.

L'ambassadeur des États-Unis au Togo, David Gilmour a expliqué que c'est un modèle aujourd'hui à la vogue et l'ambition est de transférer ses valeurs aux entrepreneurs togolais pour multiplier les entreprises sociales au Togo.

'Le gouvernement ne peut seul résoudre tous les problèmes de la société ; il faut impliquer le secteur privé pour créer la richesse. Il s'agit d'allier le profit à la satisfaction des besoins des communauté', a déclaré David Gilmour, l’ambassadeur des Etats-Unis au Togo.

Pour Victoire Dogbé-Tomegah, la ministre du Développement à la base, 'L'entrepreneuriat social passe par un partenariat renforcé entre le gouvernement, le secteur privé et les jeunes'.

Une entreprise sociale est une organisation qui applique des stratégies commerciales pour maximiser l'impact social plutôt que les profits.

Ce modèle novateur combine la mission d'un programme sans but lucratif ou gouvernemental avec l'approche axée sur le marché d'une entreprise.

Un moyen de résoudre les problèmes liés au développement et que les organisations traditionnelles à but non lucratif ou les programmes d'aide gouvernementaux n'ont pas réussi à régler.