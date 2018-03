Tout change

Changement de look pour l’opérateur national de téléphonie (fixe et mobile). Il vient de dévoiler son nouveau nom et son nouveau logo.

‘C’est une identité visuelle qui nous ressemble et qui dit exactement ce que nous sommes : une entreprise au service de la population et du rayonnement du pays’, explique le directeur général de la nouvelle entité, Affoh Atcha-Dedji.

Le Groupe Togocom, c’est le nom choisi a l’ambition de devenir un acteur majeur dans la sous-région.

L’opérateur propose une large gamme de services : filaire, 3G, ADSL et fibre.