Toutes les saveurs du Togo

Le Salon du chocolat, du café et du cacao aura lieu du 30 juin au 2 juillet à l’hôtel Ibis de Lomé.

Une manifestation, deuxième du genre, organisée par la coopérative ChocoTogo en partenariat avec le gouvernement et le Conseil interprofessionnel du café- cacao.

L’exposition est un cadre de de rencontre, de partage et d’échange sur les différentes filières et la promotion des produits bio, équitables et 100 % togolais, indiquent les organisateurs.

La filière fait vivre environ 20.000 producteurs et leur famille pour des rendements qui devraient atteindre 25.000 tonnes dans 5 ans.

Lancée en mars 2014 par de jeunes Togolais, la société Chocotogo s’est spécialisée dans la production de chocolat bio en utilisant des méthodes traditionnelles.