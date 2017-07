Transformer pour prospérer

Le Salon du chocolat, du cacao et du café a ouvert ses portes samedi. Il se déroule à l’hôtel Ibis de Lomé.

Cette manifestation, dont l’initiative revient à la coopérative ChocoTogo, est organisée en coopération avec comité de coordination de la filière Café Cacao (CCFCC) et le ministère de l’Agriculture.

Le Togo est un petit producteur comparé à la Côte d’Ivoire et au Ghana, mais il a de grandes ambitions à l’export et dans l’activité de transformation qui est la plus rémunératrice.

Enselme Gouthon, le président du CCFCC, samedi à Lomé

Ce qu’a d’ailleurs confirmé Ouro-Koura Agadazi, le ministre de l’Agriculture.

Ce Salon a été l’occasion de donner le coup d’envoi de la campagne de commercialisation du café et du cacao 2017/2018.

Le pays espère parvenir dans les 5 prochaines années à une production de 25.000 tonnes.