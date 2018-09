Lors du conseil d’administration de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) qui s’est tenu mercredi à Lomé, divers financement ont été accordés à des projets au Sénégal, au Bénin et au Burkina Faso.

Le Togo obtient deux financements.

Le premier concerne l’alimentation en eau potable de 89 centres semi-urbains. Il s’agit, selon le communiqué de l’institution, de villes ou régions moins bien couvertes (20%) que le reste du pays ( 50%).

Le montant du financement est de 10 milliards de Fcfa.

L’autre appui permettra de réaliser des travaux ‘confortatifs’ à l’Hôtel du 2 Février.

Le projet a pour objet, l’acquisition et l’installation d’équipements pour la mise à niveau, notamment, de systèmes de, sécurité incendie, de chauffage ventilation et climatisation et du déplacement vertical du bâtiment, conformément aux standards d’Emaar Hospitality Group. Cette société de Dubaï est le nouveau gestionnaire de l’établissement. Le financement accordé est de 4 milliards de Fcfa.

L’hôtel, le plus grand et le plus luxueux du pays – une tour de 35 étages - avait été totalement rénové et avait rouvert ses portes en 2016. Il s’appelle désormais The Address-2 février.

Le bâtiment appartient à Kaylan qui a bénéficié d’une concession de l’Etat.

Kaylan aurait obtenu depuis 2015 environ 39 milliards de prêts de la BOAD pour réhabiliter le complexe.