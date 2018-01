Un environnement commercial au service du développement

L’Office togolais des recettes (OTR) a récompensé vendredi Stanislas Baba, ministre conseiller à la présidence, chargé de l’action de l’Etat en mer et de l’AGOA pour son rôle en faveur de l’amélioration du climat des affaires.

La cérémonie s’est déroulée dans le cadre de la Journée internationale de la douane organisée par l'OMD (Organisation mondiale des douanes).

Outre M. Baba, l’OTR a tenu à saluer le travail d’un certain nombre de représentants du secteur public et privé qui ont contribué à rendre le marché togolais plus attractif pour le commerce et l’investissement.

Cette journée est présidée par Kodzo Adédzé, le Commissaire général de l’OTR.

Chaque année, le secrétariat de l'OMD choisit un thème qui s’avère pertinent pour la communauté douanière internationale. Le slogan choisi pour 2018 est ‘Un environnement commercial sûr au service du développement économique’.

A ce titre, les membres sont encouragés à examiner la manière dont ils peuvent créer un environnement propice pour les entreprises afin de favoriser leur participation au commerce transfrontalier. Ils sont, en définitive, invités à se pencher sur la façon dont ils peuvent servir au mieux les personnes et accroître les perspectives des entrepreneurs.