Un modèle unique

Former en s'adaptant à la demande

Le centre de formation aux métiers de l’industrie (CFMI) souffle ses deux bougies (il a effectivement commencé ses activités en 2015).

Fruit de la coopération avec la France, via l’AFD, il propose des formations sur mesure aux entreprises, aux salariés et aux demandeurs d’emplois et une formation initiale qualifiante avec la délivrance d’un diplôme d’Etat (BT) aux jeunes qui désirent apprendre un métier.

Marc Vizy, l’ambassadeur de France à Lomé, s’est rendu samedi sur le site samedi. Il s’est déclaré impressionné par la qualité du Centre et par son adaptation constante au marché de l’emploi.

Depuis sa création, plus de 180 jeunes ont déjà bénéficié de formation en mécanique diésel, mécanique d’entretien, électromécanique, chaudronnerie-soudure, froid-climatisation. Des secteurs qui recrutent.