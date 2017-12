Un monde de nouvelles possibilités

Faure Gnassingbé a donné samedi le coup d’envoi du projet ‘Cizo’ qui devrait permettre l’électrification rurale par kits solaires individuels.

Il s’est rendu à Awagomè (175km au nord de Lomé, préfecture de l’Ogou) pour le lancement des opérations du fournisseur BBoxx.

Le gouvernement a signé avec cette société britannique un accord de partenariat pour la fourniture de 300.000 systèmes solaires domestiques. Les habitants pourront ainsi recevoir de l’électricité, brancher une télévision ou charger un téléphone.

2.500 résidents du village d’ Awagomè sont raccordés.

Cette initiative vise à fournir de l’énergie pas chère et de bonne qualité à 2 millions de foyers.

Les kits se présentent sous la forme d’un panneau solaire relié à une batterie qui donne accès à une énergie renouvelable et décentralisée pouvant être utilisée comme solution d’éclairage avec lampes LED et pour faire fonctionner de petits appareils électriques (poste de radio, de télévision, etc.) ou pour recharger des téléphones. Le paiement s’effectue par mobile.

Outre BBoxx, d’autres opérateurs du même type vont déployer leurs équipements progressivement dans le pays.

Selon les informations communiquées par les services gouvernementaux, toute l’opération mobilisera un investissement de plus de 68 milliards de Fcfa sur 5 ans, essentiellement financé par des capitaux privés.

A la clé également la création de 5.000 emplois directs et 4.000 indirects.

Si tout se déroule normalement, le taux d’électrification en zone rurale passera d’ici 5 ans de 7% à plus de 40%.

La BAD (Banque africaine de développement), via le Fonds des énergies durables pour l'Afrique (SEFA), a approuvé en août dernier un don de 975.000 dollars en faveur du projet ‘Cizo’.