Un technopole agro-alimentaire inauguré en décembre à Kara

Le salut du secteur agricole passe par la transformation. L’ambition du gouvernement est de passer d’une agriculture familiale de subsistance, à une agriculture commerciale.

L’idée est d’inciter le secteur privé à monter des unités de transformation au sein d’agropoles situées sur des réserves foncière proches des centres de production et des axes routiers majeurs.

La première technopole agro-alimentaire devrait être opérationnelle fin décembre à Kara (nord-Togo), selon le ministère de l’Agriculture.

La Banque Africaine de développement (BAD) appui le projet à travers un partenariat public-privé.

Le site sera accessible grâce à de nouvelles routes et des pistes, sera relié au réseau électrique (construction d’une centrale solaire de 50KW et d’une autre à biomasse de même capacité) et bénéficiera d’équipements publics (écoles, dispensaires, …).

Six barrages seront aménagés pour réduire les effets de la faible pluviométrie.

Cette technopole agricole pourrait accueillir des unités de transformation de volailles, de céréales et de poisson.