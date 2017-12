Une délégation de la CCI de Wallonie au Togo

Forte de près de 4 millions d’habitants, la Région wallonne est l’une des trois régions de la Belgique. Elle a effectué sa révolution en développant une forte activité de services et en accueillant des industries innovantes après le déclin des mines et de la métallurgie.

Plusieurs gros laboratoires pharmaceutiques ont leur siège européen en Wallonie ainsi que Microsoft, Caterpillar ou Fedex.

Un environnement particulièrement dynamique et une volonté des entreprises de se développer à l’export.

C’est ce qui a conduit une délégation de la Chambre de commerce et d’industrie de Wallonie (CCI) jusqu’au Togo.

Vendredi, son président, Philippe Suinen, a rencontré Germain Meba, le patron de la Chambre de commerce du Togo (CCIT).

'En nouant des partenariats avec notre Chambre, cela permettra aux entreprises de Wallonie de venir renforcer les compétences des entreprises en matière de technologies. Ce sera également l’occasion d’être de plus en plus présentes sur les marchés de la Cédéao', a indiqué M. Meba.

Pour Philippe Suinen,‘Les chambres de commerce et d'industrie reflètent le phénomène de 'glocalisation', en combinant enracinement local et accès à la mondialisation. Elles disposent d'un vaste réseau partout dans le monde. C'est une opportunité que nous allons approfondir pour développer plus de contacts avec d'autres en Afrique’, explique M. Suinen.

La Wallonie compte cinq chambres du commerce et d'industrie: Liège-Verviers-Namur, Brabant wallon, Hainaut, Wallonie picarde et Luxembourg belge.