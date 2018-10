Une excellence africaine

Le Togolais Kokou Edem Tengue fait son entrée dans le ‘Choiseul 200 Africa’, le classement des leaders africains de demain.

‘Le continent peut s’appuyer sur ses forces vives et l’émergence d’une jeune génération de femmes et d’hommes qui, par leur dynamisme et leur vision, entraînent l’Afrique dans leur sillon sur la voie du succès et de la réussite’, explique Pascal Lorot, le président de l’Institut Choiseul.

Cet Institut est un think tank indépendant dédié à l'analyse des questions stratégiques internationales et de la gouvernance économique mondiale.

Kokou Edem Tengue (37 ans) est directeur général de Maersk Togo. Il est diplômé des universités de Leicester et de Birmingham.

En 2015 il a cofondé Emergence Capital, une société d’apporteur d’affaires auprès du marché financier régional de l’UEMOA.

Kokou Edem Tengue incarne avec cette excellence africaine qui fait la synthèse entre une expertise des problématiques globales et une connaissance intime des réalités locales, soulignent les dirigeants de l’Institut Choiseul.