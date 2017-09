Une société inclusive, une économie portée par le secteur privé

Le conseil d’administration du Millennium Challenge Corporation (MCC) vient d’autoriser l’équipe en charge du Togo de commencer les négociations avec le gouvernement pour la finalisation de l’accord de subvention appelé ‘Treshold’ (de seuil) doté d’une enveloppe de 35 millions de dollars.

Le MCC est un dispositif conçu par le Congrès américain pour réduire la pauvreté à travers la croissance économique durable dans les pays en voie de développement.

Les bénéficiaires peuvent recevoir des aides très importantes à condition de remplir un certain nombre de conditions.

Des critères qui portent sur la liberté de la presse, la lutte contre la corruption, les libertés politiques, les programmes d’éducation ou l’accès à la santé et aux nouvelles technologies, notamment.

Le ‘Treshold’ n’est qu’une première étape qui ouvre la voie à un soutien majeur (le Compact’ pouvant aller jusqu’à 400 millions de dollars.

Les experts du MCC après avoir incité le Togo à réformer le foncier et à moderniser le secteur des télécommunications, ont assuré les autorités de leur soutien.

‘Les événements récents au Togo soulignent l'importance de ces réformes pour que le pays continue son chemin vers une société plus ouverte et inclusive avec une économie axée sur le marché et portée par le secteur privé, au bénéfice de tous les citoyens togolais’, souligne-t-on à Washington.

Les discussions devraient reprendre entre le MCC et les responsables togolais pour parvenir à la finalisation du programme.