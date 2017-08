D’ici la rentrée prochaine, 1.000 enseignants viendront renforcer les effectifs du secondaire.

650 seront affectés premier cycle et 350 dans le second pour les matières de mathématique, physique, français, histoire-géographie et SVT (science de la vie et de la terre).

Tous viennent d’être admis au concours de recrutement.

Les pouvoirs publics tirent la qualité de l'enseignement vers le haut. Un objectif qui passe par le recrutement de nouveaux professeurs.