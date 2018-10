Accord pédagogique entre l'UL et l'IMT Mines d'Albi

L’Université de Lomé va signer prochainement un accord cadre de coopération avec l'Institut Mines Albi-Carmaux (IMT), une grande école française d’ingénieurs fondée en 1992.

Elle fait partie de l'Institut Mines-Télécom qui constitue le premier groupe de grandes Écoles d’ingénieurs et de management de France.

La coopération entend encourager la collaboration académique et scientifique, favoriser les échanges d’expérience et permettre le progrès dans les domaines de l'enseignement, de la recherche et de l’innovation.

Il permettra aux enseignants et aux étudiants des universités publiques du Togo de bénéficier de formations et de stages à l’IMT.