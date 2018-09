Avis de recherche

Essohana Batchana, le directeur de la recherche à l'Université de Lomé, déplore le manque de moyens accordés à la recherche et à l’innovation quasi absentes des programmes.

Cette question sera à l’ordre du jour des 18e Journées scientifiques internationales (JSIL-2018) qui se tiendront à Lomé du 8 au 13 octobre prochains.

Environ 2000 participants venus de 10 pays sont attendus (Allemagne, Belgique, France, Sénégal, Mali et Bénin…).

Thème développé cette année : ‘L’Afrique face aux ODD : quelles recherches et innovations pour un développement durable ?’.

‘Si on peut se réjouir du fait que le secteur de l’éducation, considéré comme un levier important de développement occupe une place dans les ODD, il est bien curieux que la recherche qui va de pair avec l’enseignement et, par ricochet, l’éducation, a été soigneusement oubliée’, s’étonne Essohana Batchana.

Il souhaite que la recherche soit valorisée et structurée afin de permettre aux universités, au Togo et ailleurs en Afrique, de mieux jouer leurs missions fondamentales, notamment la formation, la recherche et les services à la communauté.