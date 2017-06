Bonne note pour l'éducation

La modernisation du système éducatif togolais s’appuie sur le Projet Education et Renforcement Institutionnel (PERI 2).

Lancé il y a deux ans et doté d’un budget de 15 milliards de Fcfa, en partie financé par la Banque mondiale, il a permis des avancées significatives.

Et notamment la fourniture de près d’un million de livres scolaires et d’ouvrages de formation pour les enseignants et les élèves.

Le PERI II se concentre surtout sur l’amélioration de la qualité de l’éducation par la formation des enseignants et la fourniture de manuels scolaires. La première phase du projet, exécuté de 2010 à 2014, s’était davantage intéressé au volet modernisation et construction de nouvelles infrastructures, écoles, salles de classe, latrines.

La Banque mondiale a indiqué vendredi que le Programme se déroulait selon le calendrier prévu en dépit de certains problèmes de mise en œuvre constatés ici ou là.

Les interventions du PERI 2 couvrent 18 inspections défavorisées, sélectionnées sur la base de critères convenus avec le ministère des Enseignements primaire et secondaire et représentant 59,5% de l'effectif total des élèves.