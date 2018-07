Début d'une longue période d'examens

Les épreuves du BEPC débuteront mardi. 118.107 candidats de 3e planchent pour obtenir le diplôme.

Le BAC 1 aura lieu à partir du 31 juillet et le Bac 2 du 6 août.

Les examens ont été reportés de plusieurs semaines en raison des grèves qui ont émaillé l’année scolaire.

Kodjo Badjoudoum, le directeur des Examens, Concours et Certifications (DEXCC), se déclare confiant à la veille du début de plus d’un mois d’épreuves multiples et variées.

Republicoftogo.com : Pas d’inquiétude à 24h du début des examens ?

Kodjo Badjoudoum : Nous sommes prêts et confiants. Le gouvernement, en ce qui le concerne, a mis à notre disposition tout ce qu’il faut.

Republicoftogo.com : Le programme a été perturbé cette année. Les candidats sont-ils prêts ?

Kodjo Badjoudoum : En principe oui. L’examen se prépare dès le premier jour de la rentrée, pas à la dernière minute.

Les candidats doivent éviter le stress inutile et réviser tranquillement. Ils peuvent même visiter leur centre d’examen pour se rassurer un peu.