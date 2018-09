Des valeurs communes et universelles

L’ambassade du Togo en France, en partenariat avec l’ONG ‘Aide et Action’, organise du 21 septembre au 5 octobre une exposition sur le thème de l’éducation.

Le vernissage a eu lieu jeudi soir.

Lors de son intervention, l’ambassadeur du Togo, Calixte Batossie Madjoulba, a insisté les efforts consentis par le gouvernement pour améliorer l’accessibilité et la qualité de l’éducation pour tous.

On peu citer la gratuité dans le primaire, les cantines scolaires ou l’assurance maladie pour les élèves du primaire et du secondaire dans les établissements publics.

‘Le taux de scolarisation au primaire est passé de 86,5 % en 2013 à 93,8% en 2017. Sur la même période, le taux d’inscription au préscolaire est passé de 15,8% à 37,2%’, a rappelé le diplomate qui s’est félicité de l’action menée par ‘Aide et Action’ qui a à son actif de nombreuses réalisations au Togo dans le domaine de l’enseignement.

‘En transcendant les réalités politiques et religieuses dans son combat de l’éducation ou l’instruction pour tous, Aide et Action démontre à juste titre qu’il y a de ces valeurs communes et universelles qui doivent appeler à la solidarité de tous les hommes et de tous les Etats (…)C’est justement parce que le Togo prône cette solidarité et cette coopération internationales au profit des causes justes, que mon Ambassade n’a pas hésité un seul instant à ouvrir ses portes pour accueillir cette exposition’, a déclaré l’ambassadeur

Calixte Batossie Madjoulba

Convaincue que, sans éducation, aucun progrès économique, social ou politique n'est possible, l’ONG agit depuis 1981 pour contribuer à améliorer l'accès et la qualité de l'enseignement pour des millions d'enfants et d'adultes.

L'organisation mène aujourd'hui près de 80 programmes dans 19 pays, en Afrique, en Asie et en Europe.

——————

Infos pratiques

Ambassade du Togo

8, rue Alfred Roll 75017 Paris

Expo du 21 septembre au 5 octobre (du lundi au vendredi de 14h à 17h, entrée libre)