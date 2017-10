Plus de 2 millions d’élèves ont repris lundi le chemin de l’école. Une rentrée scolaire qui s’est déroulée dans l’apaisement après l’accord trouvé entre les pouvoirs publics et les enseignants sur un certain nombre de revendications.

Dans la foulée, le ministre des Enseignements primaires et secondaires, Komi Tchakpélé, a annoncé une série de mesures parmi lesquelles la construction de 500 nouvelles classes, un renforcement de la formation technique avec l’ouverture de 10 nouveaux lycées et un effectif renforcé de 3000 professeurs pour les collèges et les lycées.

Enfin tous les élèves du primaire et du secondaire bénéficient dès cette rentrée d’une couverture maladie.

En engagement fort de l’Etat en faveur de l’enseignement.