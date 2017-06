Enseignement supérieur privé de meilleure qualité

Dorénavant, une simple autorisation du ministère de tutelle ne suffira plus pour ouvrir un établissement supérieur d’enseignement privé, mais l’autorisation devra être confirmée par décret pris en conseil des ministres.

Une façon de mettre un terme à l’anarchie qui règne avec de très nombreuses universités ou écoles privées dont la formation laisse à désirer.

Les députés ont adopté hier une loi sur l’orientation de l’enseignement supérieur.

'A côté des universités publiques, le gouvernement octroie une égale dignité aux institutions privées’, a indiqué Octave Nicoué Broohm, le ministre de l’Enseignement supérieur.

Ces nouvelles dispositions illustrent l’engagement des autorités à offrir une palette diversifiée et aussi complète que possible de formation dans un cadre partenarial ouvert à tous, mais avec un objectif précis : garantir aux étudiants une formation de qualité.

De manière plus générale, la loi précise la mission et les objectifs de l’enseignement supérieur et fixe les orientations stratégiques de développement.

Ces orientations comprennent, notamment, la maitrise de l’accès aux études universitaires et l’instauration d’une bonne gouvernance dans ce secteur.