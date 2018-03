Interconnecter l'enseignement

La 4e conférence annuelle du réseau régional d’éducation et de recherche (WACREN) se déroule du 15 au 16 mars à l’hôtel du 2 février de Lomé.

200 représentants africains du monde de l’éducation participent à cette rencontre.

Le WACREN milite pour le développement de la recherche et de l'éducation en Afrique de l'Ouest et du Centre.

Sa mission est de construire et d'exploiter une infrastructure réseau de classe mondiale, de développer des services de pointe et de promouvoir la collaboration entre les organismes nationaux, régionaux, internationaux de recherche et de l'éducation.

Cette conférence est organisée dans un contexte particulier: le déploiement du réseau WACREN, avec à la clé un changement de l’environnement numérique des secteurs de l’éducation et de la recherche de la région.