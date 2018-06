Jubilé du CAMES à Ouaga

Roch Marc Christian Kaboré (G) et Faure Gnassingbé vendredi à Ouagadougou

Le président Faure Gnassingbé participe vendredi à Ouagadougou à la cérémonie marquant le 50e anniversaire du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES).

Il a été accueilli à son arrivée par son homologue Roch Marc Christian Kaboré.

L’organisation a notamment pour mission de coordonner les systèmes d’enseignement supérieur et de la recherche afin d’harmoniser les programmes et les niveaux de recrutement dans les différents établissements des 19 pays membres (Afrique de l’Ouest et Centrale & Madagascar).