L’excellence, ça se mérite

‘L’excellence ne doit plus être un slogan mais une exigence’. Octave Nicoue Broohm, le ministre de l'Enseignement supérieur a annoncé mercredi la mise en place de critères d’évaluation concernant les établissements publics comme privé.

Une sorte d’assurance qualité qui permettra aux étudiants de savoir où ils mettent les pieds avant d’entamer des études supérieures.

Il s’agira, non seulement de noter les universités et autres instituts, mais aussi de fournir une information objective sur les filières de formation proposées.

'Des dispositions se mettent en place pour améliorer le cadre de la formation en insistant sur son adéquation avec l’emploi’, a expliqué M.Broohm lors de son intervention au Salon international ‘Elite' qui se tient sur le campus de l’université de Lomé (UL).

Cette rencontre est un cadre de réflexion, de prise en charge et de responsabilisation de la jeunesse à travers plusieurs actions éducatives et de formation, a souligné le président de l’UL, Komlan Dodzi Kokoroko.

Le Salon, qui se déroule jusqu’au 29 avril, propose des orientations pédagogiques, des rencontres B to B, des tables-rondes et des conférences-thématiques consacrées à la formation et au marché de l’emploi.