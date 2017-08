L'optimisme domine avant la rentrée scolaire

Le statut particulier des enseignants devrait entrer en vigueur dès cette rentrée, a indiqué jeudi une source ministérielle

‘Les choses évoluent rapidement, il faut le reconnaître. Nous allons faire le point avec la base concernant les dernières évolutions’, a indiqué Yaovi Ilétou Atshou-Atcha, coordonnateur de la Confédération des syndicats de l’enseignement (CSET).

La proposition de statut, quasi-définitive, a été remise en début de semaine au Premier ministre.

Le document prend en compte la professionnalisation du métier, la formation continue, l’éthique et de la déontologie, les droits et avantages des enseignants, la rémunération, le recrutement et l’avancement notamment.