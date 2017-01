La crème de la crème des universités mondiales

La Banque islamique de développement (BID) propose 50 bourses d’étude doctorale spécialisée dans la haute technologie.

Le Programme est destiné aux étudiants chercheurs ressortissants de pays membres de la BID, dont le Togo, désirant faire un Doctorat ou des recherches postdoctorales. Les candidats doivent être en poste dans une institution universitaire ou un centre de recherche dans leur pays, et remplir tous les critères d’éligibilité.

La priorité sera accordée aux candidats doctorants admis dans les universités suivantes qui ont conclu un accord de coopération avec la BID, à savoir l’Université de Cambridge, Queen Mary University of London, l’Université de Nottingham, l’Université de Birmingham, Imperial College of London et University College of London, l’Université de Princeton aux Etats-Unis, l’Université de Copenhague au Danemark et l’Université du Roi Abdallah des Sciences et Technologies en Arabie Saoudite.

La bourse des recherches postdoctorales s’adresse exclusivement aux candidats porteurs d’initiatives innovantes désireux de réaliser un projet de recherche postdoctorale de six à douze mois dans des centres d’excellence, dotés de facilités et d’équipements de pointe, aussi bien dans les pays membres de la BID que dans les pays développés.

Le projet doit porter sur des solution à des questions qui préoccupent les pays membres, comme le paludisme, la maladie coronarienne, la maladie à virus Ébola, la production alimentaire, l’hydraulique, la désertification, l’énergie, etc. L’objectif est de se focaliser sur les domaines les plus importants pour le développement des pays membres.

La bourse couvre les frais de scolarité et de subsistance, la prise en charge médicale et un billet d’avion aller- retour.

Les candidats intéressés peuvent télécharger, sur le site internet de la BID, le formulaire de candidature, et prendre connaissance des critères d’éligibilité et procédures de dépôt de candidature, ainsi que les avantages et facilités qu’offre le Programme.

Les applications doivent être adressées au plus tard le 31 janvier 2017 au Bureau du Gouverneur de la BID/

Infos pratiques

Division des Bourses d’Etudes,

Banque Islamique de Développement,

B.P 5925, Djeddah 21432, Royaume de l'Arabie Saoudite

Téléphone: (966-12) 646 6833/636 1400; Fax: (966-12) 646 6887

Mail: scholar (at)isdb.org

Au Togo

CASEF, 7e étage

Point focal de la BID, Secrétariat particulier du Ministre de l'Economie et des Finances

N'Dassimi Kpobie