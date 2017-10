La formation doit évoluer avec son temps

Les résultats d’une étude sur l’enseignement technique commanditée par le gouvernement avec l’appui de l’Unesco ont été présentés mercredi.

Sans surprise, le document note qu’une meilleure adéquation de la formation au marché de l’emploi est indispensable.

La stratégie nationale que les pouvoirs publics comptent développer repose sur une modernisation et une meilleure qualité du secteur avec la création de filières professionnelles innovantes et enfin adaptées aux besoins des entreprises et au marché du travail.

‘Toute formation doit nécessairement déboucher sur un emploi ou un auto-emploi’, a déclaré Georges Aidam, le ministre en charge de l’Enseignement Technique et de la formation. Il est peut être un peu trop optimisme, mais il démontre la volonté de mieux faire.

Si l’activité des entreprises a évolué, la formation n’a pas suivi ce mouvement.