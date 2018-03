Le CERSA gagne ses titres de noblesse

Le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Hcéres), basé en France, vient d’accréditer le programme Master du Centre d’excellence régional sur les sciences aviaires (CERSA) de l’université de Lomé, à l’issue de la phase d’évaluation.

Le Haut Conseil est une autorité administrative indépendante. Elle est notamment chargée d’évaluer les établissements d'enseignement supérieur, les organismes de recherche et les fondations de coopération scientifique.

Le Hcéres participe aussi à l'évaluation d'organismes étrangers ou internationaux de recherche et d'enseignement supérieur.

Pour cet organisme, le CERSA ‘constitue un pôle attractif de l’université de Lomé, orienté vers le développement du secteur agricole en général et de la filière avicole en particulier’. En outre, le Master dépasse le cadre strictement togolais avec l’accueil d’étudiants de différentes nationalités.

Le CERSA a été créé en 2014 pour promouvoir l’excellence dans la formation, la recherche-développement, l’appui-conseil et la valorisation des sous-produits de la filière avicole.

Financé par la Banque mondiale à hauteur de 8 millions de dollars, le programme forme des diplômés qualifiés d’Afrique de l’Ouest et du Centre de niveau Master et Doctorat, et apporte des innovations permettant de réponde aux nombreux défis de développement régional spécifiques à la filière avicole.