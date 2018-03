Une nouvelle grève de 72h dans l’enseignement public a débuté mardi à l’appel de la Coordination des syndicats de l’éducation du Togo (CSET).

Les enseignants déplorent l’absence de signature d’un protocole d’accord qui devait intervenir le 9 mars. Un document qui porte sur la revalorisation des salaires et la question des primes

L’année scolaire, depuis la rentrée en octobre 2017, est fortement perturbée par des arrêts de travail quasi-hebdomadaires.

Un situation qui devient extrêmement préoccupante pour les élèves comme pour les parents qui redoutent de se retrouver face à une année blanche.

D’autant plus regrettable que des pourparlers se déroulent entre le ministère de tutelle et les syndicats. Mieux, le Premier ministre a mis en place en début d’année un groupe de travail chargé de répondre aux demandes des enseignants du primaire et du secondaire.

Dans ce contexte, le chantage systématique à la grève est incompréhensible et irresponsable.