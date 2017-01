Le dialogue est la seule option

Plusieurs syndicats de l’enseignement public ont lancé un nouvel appel à la grève à partir de mardi.

Pourtant, les discussions avec les pouvoirs publics se sont intensifiées grâce à la mise en place d’un groupe de travail dédié. L’objectif est de trouver des solutions consensuelles.

Le ministre de la Fonction publique, Gilbert Bawara, ne nie pas l’existence de nombreux problèmes.

‘Le secteur éducatif est affecté par des mouvements de grève et des perturbations et à l’évidence ces grèves sont révélatrices et symptomatiques de problèmes, mais aussi de défis que nous devons chercher à résoudre afin de retrouver la sérénité pour assurer un fonctionnement harmonieux du système’, explique-t-il.

M. Bawara ose croise que l’état d’esprit qui anime l’ensemble des acteurs ira dans le sens de l’apaisement, même si il n’exclut pas des perturbations ici ou là.

Il rappelle que le gouvernement reste totalement ouvert au dialogue, seul moyen pour parvenir à ses résultats qui donnent satisfaction à tous.