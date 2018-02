Le potager à la place du terrain de foot

La société 'Tar Group' vient de lancer le programme ‘KidGarden’ destiné à initier les enfants à l’agriculture.

Elle a mis en place un centre pédagogique à Agoè (banlieue nord de Lomé).

Des séances sont organisées trois fois par semaine (mardi – jeudi – samedi), durant l’année scolaire pour amener les plus jeunes à connaître et à aimer l’agriculture.

‘Pas de gym, pas de danse, pas de foot. Pour nous, c’est plutôt le potager. C’est aussi un lieu de loisir, de découverte, d’éveil de partage et de joie’, explique Razak Adjei, le concepteur du projet.

Les initiations s’adressent aux enfants et aux adolescents avec l’espoir de développer leur créativité et de les inciter plus tard à suivre une formation en agriculture