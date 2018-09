‘Les enseignants ont toujours forcé l’admiration’

En ce jour de rentrée scolaire, le ministre des Enseignements primaire et secondaire Komi Palamwè Tchakpélé, a pris la plume pour s’adresser aux parents et aux enseignants.

Un éloge appuyé aux professeurs.

‘Les enseignants togolais ont toujours étonné et forcé l’admiration de tous les observateurs, par leur capacité à se mobiliser au-delà de toute épreuve, et à se sacrifier, pour préserver la primauté et la pureté de notre mission commune, celle de former et d’éduquer, et pour privilégier l’attachement aux valeurs sacrées qui la sous-tendent, celles du dialogue, de la conscience professionnelle, du patriotisme, du dévouement et de la loyauté, de la patience et de la maîtrise de soi, de la responsabilité et de l’engagement, bref celles qui, en raison de notre qualité d’éducateurs et de formateurs, fondent notre responsabilité spécifique vis-à-vis des élèves, des parents d’élèves, de l’Etat et de toute la nation’, écrit le ministre.

Après un an de tensions entre le gouvernement et les syndicats, ponctué par des grèves à répétition, la sérénité est revenue depuis l’adoption du statut particulier demandé par les enseignants depuis plusieurs années.

‘Le gouvernement se réjouit du triomphe de l'esprit d'écoute, d’ouverture, de dialogue et de concertation qui continue de prévaloir entre les acteurs du monde éducatif, et qui a permis un aboutissement heureux dans le traitement des principaux dossiers inscrits au chapitre des diverses revendications des enseignants, ainsi que l’achèvement de l’année scolaire 2017- 2018 dans des conditions satisfaisantes’, se félicite M. Tchakpélé.

Le ministre milite pour la sanctuarisation du budget de l’éducation nationale en 2018, afin de permettre, notamment, des recrutements et un accroissement des investissements et des ressources budgétaires alloués au secteur.