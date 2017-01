Les universités font le plein

Selon les chiffres communiqués mardi par le ministère de l’Enseignement supérieur, 61.916 étudiants sont inscrits dans les deux grandes universités publiques du Togo, celle de Lomé (45.959) et celle de Kara (15.957).

L’Etat va consacrer 8,4 milliards de Fcfa pour développer et moderniser le secteur. Il en faudrait 10 de plus pour l’enseignement et les bourses.

Reste à trouver l’argent. Des pistes sont à l’étude, notamment des formules de partenariats public-privé.