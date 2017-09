Les vacances forment la jeunesse

Plus de 500 jeunes viennent de conclure deux semaines d’activités socioéducatives et de loisirs. Un peu de formation et un peu de vacances.

Les participants ont été sensibilisés aux question de la paix, de la citoyenneté, du civisme, mais aussi de l’entreprenariat.

Un programme soutenu par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), du PNUD, de la Chambre de commerce et du ministère de la Jeunesse.

‘Une nation ne se décrète pas, elle se construit’, a lancé Guy Lorenzo, le ministre de la Communication aux lycéens.

Ce camp est l’une des initiatives du programme ‘Vacances utiles et citoyennes’ dont l’objectif est de promouvoir la culture du vivre ensemble, de favoriser l’éducation et l’intégration sociale.