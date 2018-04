Ne mélangeons pas politique et syndicalisme

Atchou Atcha, le responsable de la Coordination des syndicats de l’éducation du Togo (CSET), a salué lundi les récents propos du président Faure Gnassingbé concernant l’avenir du système éducatif. Un accord a été signé entre le gouvernement et les syndicats pour mettre fin à une crise de plusieurs mois.

Les propos de d’Atchou Atcha sont importants car la CSET a été à l’origine des grèves qui ont perturbé l’année scolaire.

‘Le président de la République a raison, c’est un appel bien compris’, a-t-il confié lundi.

Le syndicaliste est revenu sur les accusations de politisation du mouvement : ‘A la CSET, nous ne mélangeons pas syndicalisme et politique. Mais on ne peut pas non plus nier l’existence dans nos rangs d’enseignants proches de l’opposition radicale et du parti au pouvoir. C’est un constat.

Après la signature de l’accord, le calendrier scolaire a été réaménagé pour permettre aux élèves – notamment ceux qui passent des examens – d’achever l’année dans de bonnes conditions.