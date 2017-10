Des syndicats de l’enseignement primaire et secondaire ont lancé un mot d’ordre de grève pour mercredi et jeudi prochains. Ils demandent l’augmentation de la prime d’incitation à la profession, l’organisation d’un concours unique pour les enseignants volontaires travaillant depuis des années et la subvention des enseignants du secteur confessionnel.

‘Notre finalité n’est pas la grève. Que le gouvernement trouve des solutions et chacun sera en paix’, a indiqué Yaovi Atchou-Atcha, coordonnateur de la coordination des syndicats de l’éducation.