Nouveau rendez-vous manqué entre élèves et professeurs

Fin des vacances de Pâques pour les élèves du primaire et du secondaire. Mais pas pour tout le monde. Les enseignants ont brillé par leur absence dans de nombreux établissements publics.

La coordination des syndicats de l’éducation du Togo (CSET) et la Fédération des syndicats de l’éducation nationale (FESEN) ont décidé d’observer une nouvelle semaine de grève.

Pour reprendre les cours, les syndicalistes veulent, d’une part, valider le protocole d’accord avec le ministère de tutelle, d’autre part, obtenir la libération de plusieurs enseignants interpellés récemment.

Dans ces conditions et après de multiples arrêts de travail, l’année scolaire semble de plus en plus compromise. Les parents d’élèves commencent à manifester leur ras le bol et mettent en cause l’absence de responsabilité des acteurs de l’éducation.