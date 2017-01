Nouveau souffle

Au cours du conseil des ministres qui s’est déroulé mardi, les ministres des Enseignements primaire et secondaire et de la Fonction publique ont évoqué la situation en milieu scolaire secoué par une série de grèves.

Ils ont rappelé les différentes rencontres qui ont eu lieu avec les membres des organisations syndicales à l’origine du mouvement de protestation, ainsi qu’avec les 7 centrales syndicales et le Conseil national du dialogue social (CNDS).

Ces discussions ont été l’occasion d’expliquer les mesures prises et les efforts déjà engagés par le gouvernement.

Il s’agit, notamment, du paiement annuel des primes de rentrée et de bibliothèque, du recrutement d’enseignants,du concours d’entrée des élèves instituteurs dans les ENI et à l’Ecole normale supérieure, des dispositions favorables applicables spécifiquement aux enseignants notamment lors de leur recrutement dans la fonction publique.

Enfin, les 11.200 enseignants auxiliaires seront quasiment tous intégrés dans la fonction publique.

Les pouvoirs publics, les enseignants, les parents d’élèves et les syndicats vont constituer un groupe de travail dans les jours qui viennent pour réfléchir de manière globale sur les défis et les besoins du secteur de l’enseignement général et de la formation professionnelle.

Outre les points qui suscitent des tensions, d’autres questions seront abordées comme les problèmes liés au déficit en personnel, l’insuffisance d’infrastructures et d’équipements scolaires, la formation des enseignants pour le compte du secteur public, privé laïc et privé confessionnel ou le développement de la formation professionnelle.

Le gouvernement a souligné une nouvelle fois sa volonté de poursuivre un dialogue constructif sur la nécessaire réforme du secteur de l’enseignement.