Nouvelles perturbations dans le public

Les enseignants du primaire et du secondaire ont déclenché une nouvelle grève de 48h. Les cours sont perturbés dans un certain nombre d’établissements publics dans la capitale et en province.

Les syndicalistes ont préféré quitter la table des discussions avec le gouvernement pour se mettre à l’arrêt.

‘Il y a une volonté de faire perdurer la crise dans l’éducation en reléguant au dernier rang cette question prioritaire. Cette question doit être achevée en un temps record afin d’apporter l’accalmie et de permettre d’aborder les autres questions dans la sérénité’, expliquent les enseignants.

Ils réclament l’amélioration de leurs conditions de vie, notamment des revalorisations salariales et le règlement de la question des primes et des indemnités.

Et comme à chaque fois, ce sont les élèves qui sont pris en otages.