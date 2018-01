Partenariat entre l'UL et l’Université de l’Iowa

L’Université de l’Iowa (USA) va ouvrir prochainement au Togo un centre de recherches sur la santé. Il sera implanté à l’université de Lomé (UL).

Ce partenariat avec le College of Public Health sera centré sur des échanges d’enseignants-chercheurs et d’étudiants et sur le partage d’expériences. Cette collaboration permettra d’améliorer la qualité de l’enseignement en matière de santé, a précisé le professeur Komlan Batawila, vice-président de l’UL.

Une délégation d’enseignants de l’université américaine séjourne actuellement à Lomé depuis mercredi. Elle est dirigée par le professeur Edith Parker, responsable du Collège de santé publique (CBH).