Probable reprise des discussions avec les enseignants

Une délégation du Conseil national du dialogue social (CNDS) conduite par son président, Kondé Sangbana, a rentré vendredi le Premier ministre Komi Selom Klassou.

Le CNDS a fait part de analyse sur la situation dans le secteur de l’éducation nationale secouée par une série de grèves qui ont perturbé le premier trimestre dans le primaire et le secondaire.

Il a aussi présenté des pistes pour permettre de régler la crise.

‘Un certain nombre de points ont déjà trouvé des solutions. Pour ceux qui restent en suspend, nous préconisons une nouvelle rencontre entre le gouvernement et les fédérations d’enseignants afin de mettre fin à cette succession de crises. Elles constituent un grand préjudice pour les élèves, pour les parents et pour toute la population’, a déclaré Kondé Sangbana à l’issue de la rencontre.

Il a appelé à un retour à la sérénité et a invité les enseignants à reprendre les cours. Les élèves seront en congé dès le 22 décembre pour deux semaines.

Le responsables du CNDS a précisé que les discussions allaient reprendre rapidement entre les autorités et les représentants des enseignants.

Les enseignants réclament de meilleures conditions de vie et de travail.