Globalement la qualité de l’éducation primaire et secondaire s’est améliorée en 2017. C’est notamment grâce aux fonds alloués par l’Etat avec un budget en augmentation de 3%.

Reste que des problèmes majeurs demeurent ont indiqué mardi les acteurs du secteurs réunis pour une réunion bilan.

L’ambition du plan sectoriel de l’éducation est de contribuer à effectuer un saut qualitatif.

Il comprend plusieurs volets dont la révision du curricula dans le primaire, l’allègement des programmes dans le secondaire et la création et la validation de la politique de la petite enfance.

Autre piste, l’ouverture de filières de formation initiale des professeurs du secondaire au sein des universités publiques.

‘Les chantiers exigent des réflexions partagées sur le développement des compétences en général et sur le système d’orientation scolaire et professionnelle en particulier’, a indiqué mardi le ministre des Enseignements primaire et secondaire, Komi Palamwè Tchakpélé.