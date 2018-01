Sérénité et efficacité

Le Togo veut prendre l’engagement de faire du système éducatif le socle devant amener le pays vers un développement durable et équitable fondé sur la compétence et la capacité innovatrice de ses filles et de ses fils, a déclaré le Premier ministre à l’ouverture jeudi d’une réunion consacrée à l’enseignement.

Komi Selom Klassou avait à ses côtés des représentants du gouvernement, des syndicats, du Conseil national du dialogue social, des partenaires en développement, des associations de parents d’élèves du public et du privé, notamment.

Les deux dernières années scolaires ont été marquées par des perturbations avec des grèves à répétition.

‘Nous avons le devoir de créer les conditions nécessaires à notre jeunesse pour garantir le droit fondamental qui est celui de l’accès à une formation de qualité’, a martelé M. Klassou qui a rappelé tous les efforts menés par le gouvernement pour améliorer le secteur de l’enseignement et de ses personnels.

‘Nous admettons que malgré les améliorations substantielles apportées, des défis majeurs persistent. Pour relever ceux-ci, et avec l’ensemble des partenaires sociaux du système éducatif, le gouvernement bien réceptif, privilégie l’écoute, la disponibilité et le dialogue inclusif’, a souligné le chef du gouvernement.

Dans ce cadre, un groupe de travail va être chargé de bâtir une stratégie d’ensemble pour moderniser le système éducatif et pour améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants.

Le Premier ministre a invité l’ensemble des acteurs à parvenir à un véritable consensus afin de garantir la sérénité et l’efficacité du secteur.