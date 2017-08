Master et immersion en entreprise

La JICA (Agence de coopération japonaise) propose aux étudiants togolais des bourses d’études et des stages en entreprise au Japon via son programme Abe Initiative (African Business Education for Youth).

Les postulants doivent être titulaires au minimum d’une licence pour prétendre à accéder en Master.

Des réunions d’information auront lieu les 24 et 25 août prochains à l’hôtel Ibis de Lomé.