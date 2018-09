Tout a une fin

Dernier weekend de vacances. La rentrée, c’est lundi matin.

Komi Palamwè Tchakpélé, le ministre des Enseignements primaire et secondaire, a appelé les élèves au travail et à l’assiduité et les enseignants au respect des règles d’éthique et de déontologie dans l’exercice de leur fonction.

Après l’adoption du statut particulier des enseignants et les avantages financiés liés, le gouvernement espère un climat serein dans l’éducation.

L’année scolaire 2017-2018 avait été émaillée de grèves à répétition organisée par les syndicats d’enseignants.