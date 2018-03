Trêve de Pâques

Pas de grève dans le primaire et le secondaire. Et pour cause, les élèves sont en congé pour les vacances de Pâques. Mais les syndicats d’enseignants maintiennent la pression.

Ils ont organisé lundi un sit in devant les bureaux du ministère de l’Enseignement pour demander la libération de leurs collègues interpellés récemment à Kara.

‘Nous venons délivrer un message au ministre concernant la libération de nos camarades toujours en détention. C’est un message de paix avec tout le respect possible dû au rang de notre ministre’, a déclaré Ilétou Yaovi Atchou-Atcha, le responsable de la coordination des syndicats de l’éducation du Togo (CSET).

La reprise des cours est prévue le 3 avril. La CSET menace de déclencher de nouvelles grèves si ces enseignants ne sont pas remis en liberté d'ici là.